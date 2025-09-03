Éxito total en el 3.er Torneo Provincial de Fútbol Infantil “Copa Aniversario Las Garcitas”

Las Garcitas volvió a convertirse en epicentro del deporte regional con la realización de la tercera edición del Torneo Provincial de Fútbol Infantil “Copa Aniversario”, organizado por la Escuela Formativa Depo Juniors.

El certamen se disputó los días 30 y 31 de agosto en las instalaciones del Club Social y Deportivo y el CEF N.° 14, donde se vivieron dos jornadas intensas de fútbol, amistad y valores compartidos.

Un encuentro que reunió a toda la región

Más de 2.000 personas acompañaron el torneo, que contó con la participación de más de 60 equipos pertenecientes a más de 20 clubes de distintas localidades del Chaco y de la vecina provincia de Formosa. La masiva convocatoria consolidó al evento como una de las propuestas deportivas de mayor nivel e impacto en la región.

Trabajo en equipo y compromiso

La organización estuvo a cargo de la Escuela Formativa de Fútbol Depo Juniors, con un esfuerzo conjunto del grupo de padres y colaboradores que trabajaron durante todo el año. Se destacó la labor del profesor Rubén Darío Ojeda, junto a Iván Romero, Lautaro Ojeda Ruiz Díaz y Braian Caballero, además del apoyo de Joaquín Ruiz Díaz y Alcides Sánchez.

El acompañamiento de las familias fue fundamental: alentaron desde las tribunas, transmitiendo valores de compañerismo y disciplina a los más pequeños.

Deporte, formación y comunidad

El intendente de Las Garcitas, Sergio Andrés Dolce, resaltó la importancia del evento y el compromiso del municipio con el deporte infantil:

“Estamos convencidos de que el deporte es una herramienta fundamental para la formación, la disciplina y la unión de nuestros niños y jóvenes. Por eso seguiremos acompañando estas iniciativas que fortalecen a la comunidad”, expresó.

Una tradición que crece

Con esta tercera edición, la “Copa Aniversario Las Garcitas” se consolida como un torneo tradicional del calendario deportivo provincial, que no solo fomenta el desarrollo futbolístico, sino también la integración entre localidades y provincias.

El agradecimiento final fue para Depo Juniors, que continúa dejando en alto el nombre de Las Garcitas y regalando a la región un evento que ya es sinónimo de encuentro, deporte y comunidad.

 

