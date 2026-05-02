General Vedia impulsa el mercado frutihortícola con nuevos productores locales
La Municipalidad de General Vedia anunció la incorporación de nuevos productores al Mercado Frutihortícola Municipal, en una iniciativa que busca fortalecer la producción local y el acceso a alimentos frescos.
Desde el Ejecutivo destacaron que el espacio ofrece productos directamente de manos de productores vedienses, promoviendo la venta directa y el desarrollo de la economía regional.
El mercado funciona de lunes a viernes en doble turno —de 7 a 12 y de 16 a 20 horas— y los sábados por la mañana, permitiendo a los vecinos acceder a frutas y verduras frescas en distintos horarios.
Además, desde el municipio remarcaron que la política de acompañamiento incluye asistencia técnica, capacitaciones y apoyo en todas las etapas productivas, desde la preparación del suelo y la provisión de semillas hasta la comercialización.
La propuesta apunta a consolidar el trabajo de las familias productoras de la localidad y sus parajes, generando oportunidades y fortaleciendo el circuito económico local.