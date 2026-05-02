Pampa del Indio: Refuerzan la asistencia a familias afectadas por anegamientos con operativos sanitarios y ayuda alimentaria

El trabajo se realiza de manera articulada entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Región Sanitaria VI, junto con la Secretaría de Coordinación de Gabinete y el hospital local «Dr. Dante Tardelli». Los equipos sanitarios intervienen en los centros de evacuados instalados en la E.E.P. N° 537 y en el CIC de Pueblo Viejo.

Más de 240 personas reciben asistencia sanitaria y alimentaria en centros de evacuados de Pampa del Indio.

En estos espacios se brindan controles médicos generales, atención de enfermería y odontológica, verificación de esquemas de vacunación y entrega de módulos alimentarios junto con agua potable. Según informaron, ya se asistió a más de 240 personas, en su mayoría niños menores de 14 años.

La mayoría de los asistidos son niños menores de 14 años afectados por el anegamiento de viviendas.

Durante las jornadas se realizaron controles y tratamientos a más de 100 pacientes, sin que se registraran casos de gravedad. Además, se mantiene el seguimiento de personas con enfermedades crónicas mediante controles periódicos y provisión de medicamentos.

Como parte de las tareas de prevención, se aplicaron 498 dosis de vacunas, con el objetivo de completar esquemas y reforzar la cobertura sanitaria en la población afectada por la emergencia.

El programa Ñachec refuerza la entrega de alimentos, agua potable e insumos esenciales en la zona.

En paralelo, el programa Ñachec avanzó con la entrega de módulos alimentarios, mientras que el sistema de salud reforzó el envío de insumos esenciales como antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, antiinflamatorios, tratamientos neurológicos, vitaminas y materiales descartables.

Equipos de salud realizan controles médicos, vacunación y seguimiento de pacientes crónicos en la emergencia.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el operativo forma parte de una estrategia integral para responder a situaciones críticas, con presencia territorial sostenida y asistencia directa, priorizando el acceso a la salud y el acompañamiento a las familias afectadas por los anegamientos.