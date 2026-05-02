Barranqueras intensificó controles vehiculares en avenida San Martín y Asunción

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La Municipalidad de Barranqueras llevó adelante un operativo de control vehicular en la intersección de avenida San Martín y Asunción, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en la zona.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Tránsito, donde se verificó la documentación obligatoria de los conductores y se controló el uso de casco en motociclistas, en el marco de acciones preventivas.

Desde el área destacaron que este tipo de operativos buscan promover una circulación más segura, generar conciencia en los conductores y reducir riesgos en la vía pública.

Asimismo, adelantaron que los controles continuarán en distintos puntos de la ciudad como parte de una política sostenida de prevención y ordenamiento del tránsito.

 

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