Hay veredicto del jurado popular en la causa por Cecilia Strzyzowski

Minutos después de las 14:20 se confirmó que el jurado popular definió su veredicto sobre los siete imputados en la causa que investiga el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El jurado retomó el análisis del caso minutos después de las nueve, en el Centro de Estudios Judiciales, tras el cuarto intermedio dispuesto el viernes alrededor de las 19. Con las horas corriendo y sin señales aún de consenso, el clima se volvió cada vez más tenso: la decisión no solo definirá responsabilidades penales, sino que coronará un juicio que mantuvo en vilo a toda la provincia.

Según trascendió, uno de los puntos de debate sería sobre la responsabilidad y rol de Emerenciano Sena en el presunto femicidio.

