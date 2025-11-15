Caso Cecilia: el jurado aún no define su veredicto y continúa deliberando

El tramo final del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski ingresó este sábado en una zona crítica. Aunque la planificación inicial fija las deliberaciones del jurado popular hasta las 13, el tribunal autorizó una extensión excepcional hasta las 20 si a esa hora no se hubiera logrado un acuerdo.

Es un margen adicional poco habitual, pensado para intentar que los doce integrantes lleguen a un veredicto antes de que la definición se traslade a otra jornada.

El jurado retomó el análisis del caso minutos después de las nueve, en el Centro de Estudios Judiciales, tras el cuarto intermedio dispuesto el viernes alrededor de las 19. Con las horas corriendo y sin señales aún de consenso, el clima se volvió cada vez más tenso: la decisión no solo definirá responsabilidades penales, sino que coronará un juicio que mantuvo en vilo a toda la provincia.

Según trascendió, uno de los puntos de debate sería sobre la responsabilidad y rol de Emerenciano Sena en el presunto femicidio.

A las 13 se realizó un corte técnico para almorzar, y actualmente el jurado continúa con sus deliberaciones sobre el caso.