Osuna se retiró de la sala de juicio entre abucheos y agresiones de la gente

images (3)

Este sábado por la tarde y luego de la lectura del veredicto por el homicidio de Cecilia Strzyzowski, el abogado de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, se retiró de la sala de juicio en medio de abucheos y agresiones por parte de la comunidad.

Además, efectivos policiales debieron realizar un cordón de seguridad, con el fin de resguiardar su integridad, ya que los ciudadanos presentes en la calle lo increpaban con insultos, le arrojaban objetos, agua, entre otros elementos.

Por otro lado, el letrado debió huir del Centro de Estudios Judiciales por la puerta principal pero custodiado por varios policías. En la avenida Alberdi, subió a un automóvil y se fue.

Asimismo, Osuna tampoco quiso dialogar con la prensa.

184729w850h376c.jpg

leandro-zdero-2-jpgjpg

184716w850h478c.png (1)

184729w850h376c.jpg

leandro-zdero-2-jpgjpg

images (3)

184716w850h478c.png (1)

23N2CHB7RNHX3DKWMTJZADXDHQ

