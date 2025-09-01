Juan Pablo Valdés: «Empezamos a trabajar juntos en el futuro»

El gobernador electo Juan Pablo Valdés expresó su agradecimiento “a nuestra gente, a los partidos, a todos los que creyeron que podíamos tener un mejor futuro en Corrientes”. Destacó el apoyo de su familia que “me bancaron porque estuvieron con muchas injurias y calumnias, pero me bancaron”.

Hizo referencia a su hermano Gustavo Valdés, que “me mostró que teníamos que seguir, que valía la pena y hoy Corrientes ha decidido que tiene un nuevo gobernador en primera vuelta”. “Cerramos esta página y empezamos a trabajar juntos en el futuro”, concluyó.

