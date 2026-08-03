Hallaron el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición dentro de su vivienda

Una mujer de 66 años fue hallada sin vida durante la noche de este domingo, en una vivienda ubicada sobre calle Jujuy al 50, en la ciudad de Charata.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el médico policial determinó que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

El procedimiento se inició alrededor de las 23:02, cuando personal de la Comisaría Segunda acudió al lugar, tras un llamado de los servicios de emergencia que alertaba sobre una persona que no presentaba signos vitales.

Al llegar, los efectivos advirtieron olores nauseabundos provenientes del interior de la vivienda, que se encontraba cerrada con llave. Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal de turno, Anahí Fernández, y se convocó a una sobrina de la propietaria.

Con la presencia de personal de la División Criminalística, las autoridades intervinientes y un testigo, se procedió a la apertura del inmueble. En el dormitorio fue encontrado el cuerpo de la mujer, que presentaba un avanzado estado de descomposición.

El médico policial examinó el cuerpo y estableció que el deceso obedeció a una muerte natural. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado por el móvil tanatológico hacia la morgue del hospital local, para las diligencias correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, el inmueble fue nuevamente asegurado y las llaves de la vivienda, junto con las de un automóvil particular, fueron entregadas bajo acta a un familiar de la fallecida. La causa fue caratulada como «Supuesta muerte natural».