El 25 comenzará otro juicio contra un hombre, por la caza de un yaguareté en Formosa

Este 25 de agosto de 2026 marca un nuevo e histórico hito en la protección de la fauna silvestre en la Argentina. La Justicia Federal de la provincia de Formosa da inicio al juicio oral contra el cazador furtivo acusado de haber matado a un yaguareté macho, el 19 de diciembre de 2022, tan solo un día después de que la Selección Argentina se coronara campeona en el Mundial de Qatar.

El caso cobró inmediata trascendencia pública y un repudio generalizado debido a la crudeza de las imágenes que el propio matador difundió en redes sociales.

En el video, que se convirtió en la prueba principal de la causa, se observa al felino recién cazado, ensangrentado y tendido en el suelo, mientras el cazador se mofa y profiere insultos hacia el cadáver del animal, jactándose de la cacería en plena celebración nacional.

LA SEGUNDA VEZ EN LA HISTORIA

Este proceso judicial representa la segunda vez en la historia de la Argentina que se llega a la instancia de juicio penal por la matanza de un yaguareté (Panthera onca), una especie declarada Monumento Natural Nacional que se encuentra en peligro crítico de extinción, con menos de 20 individuos sobrevivientes en toda la región del Gran Chaco argentino.

La querella en el juicio está integrada por la Fundación Red Yaguareté, la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Gobierno de la provincia de Formosa, quienes han impulsado la causa desde el primer momento para lograr una sanción ejemplar.

Desde la Red Yaguareté destacaron el valor de este avance judicial tras casi cuatro años de tramitación: «Es la segunda vez en la historia argentina que se llega a instancia de juicio por matar un yaguareté, en lo que constituye un postergado pero gran avance y es fruto de nuestro trabajo incansable desde hace más de 25 años, de no bajar jamás los brazos e ir al frente siempre, contra quien sea. La Justicia Federal se va sumando a las políticas de conservación en el aspecto que le incumbe», expresaron desde la organización ambientalista.

UN PRECEDENTE DECISIVO PARA LA CONSERVACIÓN

El juicio se desarrolla bajo la acusación de infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna (N° 22.421). Además de las posibles penas privativas de la libertad, sobre el imputado pesan reclamos de reparación civil e indemnizaciones destinadas a la financiación de programas de protección de la especie.

Con la apertura de este debate oral, las organizaciones ambientalistas y la sociedad civil esperan un fallo contundente que consolide la jurisprudencia en favor de la biodiversidad y envíe un mensaje claro contra la impunidad de la caza furtiva en el país.