Un automóvil fue embestido por el tren de cargas: padre e hijo fueron hospitalizados

En la noche de este domingo, alrededor de las 21:40, personal policial tomó conocimiento de un accidente de tránsito en Calle 2, entre 5 y 7, de General Pinedo.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que los partícipes fueron el tren de la empresa Trenes Argentinos Cargas, guiado por un maquinista de 34 años, acompañado por un operario de 35 años, quienes resultaron ilesos; y un automóvil Chevrolet Chevette, conducido por un ciudadano de 40 años, quien viajaba junto a su hijo de 10 años.

Ambos ocupantes del vehículo menor fueron trasladados hasta el hospital local. El médico de turno, informó que presentaron lesiones de carácter leves y fueron dados de alta.

La Fiscal N° 1, Anahí Fernández, dispuso la confección del acta de constatación con tomas fotográficas y la intervención de la División Criminalística de Charata.