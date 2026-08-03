Continúan las tareas en el Segundo Acueducto del Interior

Sameep informó que continúan las tareas correspondientes a la intervención programada sobre el Segundo Acueducto del Interior, que permitirá fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable y «garantizar un servicio más seguro y confiable para miles de usuarios».

Desde la empresa indicaron que «los trabajos avanzan conforme a la planificación establecida» y que «los equipos técnicos permanecerán operando durante toda la noche y parte de la jornada de este lunes para completar la intervención dentro de los plazos previstos».

«Hemos dispuesto todos los recursos humanos y técnicos necesarios para finalizar los trabajos y restablecer el servicio en el menor tiempo posible», sostuvo el presidente de Sameep, Nicolás Diez.

Asimismo, el funcionario señaló que este tipo de intervenciones requieren la interrupción temporal del suministro debido a la complejidad de las maniobras que se ejecutan sobre una de las principales infraestructuras de distribución de agua de la provincia.

«Una vez concluidas las tareas, el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual, ya que el sistema deberá recuperar progresivamente los niveles de presión y caudal en cada una de las localidades abastecidas por el acueducto», afirmaron oficialmente.