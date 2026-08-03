Caso Loan: Nicolás «El Americano» Soria denunció que lo atacaron con un arma blanca en la cárcel

Nicolás Gabriel Soria, conocido como «El Americano», denunció que fue atacado con un arma blanca por otro interno mientras permanece detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N°7 de Resistencia, en el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

El episodio habría ocurrido el domingo cerca del mediodía y le provocó un corte superficial en la nariz. La agresión fue confirmada por su abogado defensor, Marcelo Ponce, quien aseguró que el hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía de turno.

A través de un audio difundido durante las últimas horas, Soria sostuvo que anteriormente había recibido amenazas junto con Carlos Guido Pérez, otro de los detenidos y juzgados en la causa. «Hoy pasó algo grave. Me dieron con un arma cortopunzante en la nariz», expresó Soria, quien afirmó que logró esquivar parcialmente el ataque.

Según su relato, las intimidaciones habían comenzado días antes. También señaló que durante la noche previa al ataque se realizó una requisa en el penal, luego de que el personal penitenciario advirtiera que otro interno presuntamente estaba afilando un elemento de fabricación casera.

«Si no me corría, me sacaba un ojo», sostuvo el detenido. Ponce indicó que la herida no fue profunda y adelantó que presentará un hábeas corpus preventivo y reparador para reclamar medidas destinadas a resguardar la integridad física de su defendido.

Por qué está acusado «El Americano»

Soria es uno de los 17 imputados que afrontan desde el 16 de junio el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Sin embargo, no integra el grupo de siete acusados directamente por la sustracción y el ocultamiento de Loan.

«El Americano» forma parte del segundo grupo de diez personas acusadas de haber desplegado distintas maniobras para frustrar, alterar o entorpecer la investigación después de la desaparición del niño.

De acuerdo con la acusación fiscal, algunos de los integrantes de ese grupo se presentaron como miembros de la Fundación Lucio Dupuy, pese a que la institución negó que tuvieran vinculación con ella. Soria también habría asegurado que trabajaba como agente de la CIA.

En ese tramo de la causa se investigan delitos como encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio, defraudación a la administración pública, usurpación de títulos, suministro de estupefacientes, resistencia a la autoridad y violación del secreto profesional. La responsabilidad individual de cada acusado deberá ser determinada por el tribunal durante el juicio.