Juicio por Milagros Machuca: la defensa dice que fue un accidente y la familia habló de un «daño irreparable»

El juicio oral por la muerte de Milagros Machuca comenzó este lunes en Resistencia con la declaración de su padre, el testimonio de un efectivo policial y fuertes cruces entre las posturas de la familia y la defensa de Carla Sanabria, una de las dos imputadas en la causa.

Al finalizar la primera audiencia, Pablo Vianello, abogado defensor de Sanabria, ratificó la inocencia de su representada y sostuvo que el caso debe ser analizado como un siniestro vial. «Estamos frente a un accidente de tránsito: yo ratifico la inocencia de mi cliente», afirmó.

El letrado explicó que durante la jornada declaró un policía que llegó al lugar después del hecho y también Leonardo Machuca, padre de Milagros. Señaló que decidió no formularle preguntas para permitir que pudiera expresar ante el tribunal el impacto que provocó la muerte de su hija.

«Es entendible el dolor que puede sentir un padre por el fallecimiento de su hija, yo no tuve preguntas para hacer, permití que se exprese como corresponde», indicó.

También estaba prevista la declaración de un testigo que no pudo asistir por motivos laborales. Se trata de un vecino de la zona de Colón y Franklin que habría estado en el lugar en los momentos posteriores al siniestro y que es considerado fundamental por la querella.

El hombre fue nuevamente citado para este martes a primera hora, cuando se reanudará el debate luego del cuarto intermedio dispuesto por el tribunal.

La defensa apuesta a las pericias

Vianello anticipó que uno de los principales ejes de la estrategia defensiva estará puesto en los informes elaborados por el Gabinete Científico del Poder Judicial y en la declaración del perito presentado por su parte. «Lo más importante para nosotros son los informes periciales del Gabinete Científico del Poder Judicial que esperamos que el tribunal pueda verlo para sacar conclusiones», manifestó.

Además, adelantó que el especialista de la defensa expondrá durante las próximas audiencias para respaldar la hipótesis de que se trató de un accidente de tránsito. «Va a declarar nuestro perito de parte para dar crédito sobre esto y entender que estamos frente a un accidente de tránsito. Y rige el principio de inocencia», remarcó.

El abogado estimó que la mayor cantidad de declaraciones testimoniales podría concentrarse entre el miércoles y el jueves. De cumplirse ese cronograma, los alegatos de cierre podrían realizarse el viernes.

«Estamos muertos en vida»

La primera jornada estuvo atravesada por el dolor de la familia de Milagros. Su madre aseguró que, independientemente de cuál sea el resultado del juicio, la muerte de la joven produjo consecuencias irreparables. «Pase lo que pase acá, sea condenada o no ella, me arruinó la vida», expresó.

La mujer cuestionó además que Sanabria haya solicitado retirarse de la sala cuando Leonardo Machuca se disponía a declarar. Según sostuvo, esa actitud profundizó el sufrimiento de la familia. «Cuando el papá de Milagros iba a declarar ella pidió retirarse. Duele saber que ella no quiere escuchar las palabras del papá y es una falta de respeto. Nunca mostró empatía ante todo el dolor que tenemos», afirmó.

También describió las consecuencias emocionales que atraviesa desde la muerte de su hija y contó que se encuentra bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

«Me quitó a mi hija. Es un daño irreparable. Hay veces que caigo en la realidad y quiero tomar fuerzas por mi hija, pero no puedo hablar, estoy con tratamiento psicológico y psiquiátrico, el daño que nos ocasionó fue terrible, estamos muertos en vida», manifestó.

«La única víctima fue Mili»

Leonardo Machuca también cuestionó las actitudes que, según afirmó, adoptan las partes acusadas durante el proceso judicial. «Vemos algunas actitudes de ellos en el sentido de victimizarse en todo momento sabiendo que acá la única víctima fue Mili y no la tenemos más con nosotros», sostuvo.

El padre de la joven aseguró que resulta difícil atravesar el juicio mientras la familia intenta sobrellevar la ausencia de Milagros. «Es difícil seguir sin ella y nos encontramos con estas situaciones dentro del juzgado», agregó.

El debate continuará este martes con la declaración del vecino que no pudo presentarse durante la primera audiencia. A lo largo de la semana también se espera la exposición de otros testigos y de los especialistas que participaron de las pericias accidentológicas incorporadas al expediente.

El tribunal deberá determinar la responsabilidad de Carla Sanabria y de Carla Sandoval, quien conducía la motocicleta en la que viajaba Milagros, en el siniestro ocurrido el 22 de marzo de 2025 en la intersección de Franklin y Colón. La joven murió al día siguiente como consecuencia de las graves lesiones sufridas.