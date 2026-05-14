Gustavo Martínez pidió una profunda renovación en el PJ y cuestionó a dirigentes “que se hicieron millonarios”

El lider del espacio Cer y dirigente justicialista, Gustavo Martínez, realizó fuertes declaraciones sobre la actualidad del peronismo chaqueño y reclamó una profunda renovación política dentro del Partido Justicialista. Durante una extensa entrevista radial, cuestionó duramente a sectores de la conducción partidaria, habló de corrupción, criticó el manejo interno del PJ y pidió dar lugar a nuevos dirigentes con mayor contacto territorial.

Martínez sostuvo que el justicialismo atraviesa una crisis profunda producto de errores políticos acumulados durante los últimos años y aseguró que la sociedad hoy demanda respuestas concretas frente a los problemas económicos y sociales.

“Hay que trabajar para construir alternativas y apoyar nuevas caras y nuevos dirigentes que nos permitan volver a ser una opción para la gente”, expresó.

Preocupación por la situación social

El dirigente chaqueño señaló que actualmente los principales problemas de la población pasan por la alimentación, el desempleo, la salud y la crisis educativa.

“La situación social es muy grave. La gente no puede dormir por la angustia económica y han crecido muchísimo los problemas de salud mental”, afirmó.

También advirtió sobre el deterioro del sistema educativo y el aumento de la deserción escolar.

“La educación está atravesando un problema estructural muy serio producto de la situación económica. Hay baja de matrícula y desgranamiento escolar”, indicó.

En cuanto al empleo, aseguró que la demanda laboral crece diariamente en toda la provincia.

“Uno camina cien metros y tres o cuatro personas te piden ayuda para conseguir trabajo. La situación laboral hoy es muy preocupante”, sostuvo.

“Voy a morir peronista”

Durante la entrevista, Martínez respondió además a cuestionamientos internos y negó estar alineado con sectores ajenos al peronismo.

“Yo soy peronista y voy a morir peronista. Que piense distinto no significa que esté trabajando para otro espacio político”, manifestó.

En ese sentido, defendió la necesidad de permitir el debate interno dentro del justicialismo.

“No podemos ser todos obsecuentes a una sola persona. Tenemos derecho a pensar distinto”, remarcó.

El exintendente apuntó directamente contra dirigentes jóvenes vinculados a la conducción partidaria y lanzó una dura crítica.

“Hay chicos y chicas que en muy poco tiempo se volvieron multimillonarios y eso no tiene nada que ver con la historia del peronismo”, disparó.

Autocrítica y cuestionamientos internos

Martínez reconoció además errores propios durante su gestión al frente del Municipio de Resistencia y aseguró que el peronismo necesita recuperar el vínculo con los barrios.

“Cometí errores, me alejé de la gente y de los militantes. Nuestra mayor fortaleza siempre fue el contacto territorial”, reconoció.

Asimismo, sostuvo que muchos dirigentes ya no deberían volver a ser candidatos debido al desgaste político y a las denuncias de corrupción que golpearon al espacio.

“La gente nos va a tirar por la cabeza la corrupción, los piqueteros, los negocios multimillonarios. Tenemos que buscar caras nuevas”, afirmó.

También cuestionó la permanencia de determinados actores políticos en las candidaturas.

“Si seguimos poniendo a los mismos dirigentes, la campaña va a girar otra vez alrededor de la corrupción, las viviendas, la tierra y los presos”, expresó.

Internas abiertas y nuevos dirigentes

En otro tramo de la entrevista, Martínez defendió la idea de realizar una interna abierta dentro del frente justicialista para elegir nuevos candidatos.

“El PJ necesita un gran proceso de participación interna donde puedan votar afiliados e independientes”, señaló.

Recordó además que mecanismos similares permitieron en el pasado el surgimiento de nuevos dirigentes peronistas en la provincia.

“Así surgieron muchos intendentes importantes. La militancia y el contacto con la gente son los que generan nuevos liderazgos”, explicó.

Además, cuestionó las decisiones tomadas “desde arriba” y el armado político basado exclusivamente en redes sociales.

“No se puede seguir armando listas desde una oficina o haciendo solamente TikTok e Instagram. Hay que volver a caminar y militar”, afirmó.

“Me excluyo de cualquier candidatura”

Finalmente, Gustavo Martínez aseguró que no busca ocupar cargos electorales y afirmó que su prioridad es aportar al debate interno del peronismo.

“Me autoexcluyo de cualquier candidatura. El cargo más importante que voy a tener siempre es el de militante peronista”, concluyó.