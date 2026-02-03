Luciano Pereyra regresa a Corrientes con su tour «Te sigo amando»

Luciano Pereyra, uno de los artistas populares más queridos y consagrados de la música latina, vuelve a Corrientes el sábado 18 de abril, en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola, con un show imperdible.

En el marco de su nueva gira «Te sigo amando», se trata de un espectáculo que combina una puesta en escena totalmente renovada con el carisma y la sensibilidad que lo caracterizan. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de ticketek.com.ar.

Con más de 25 años de trayectoria, 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales, Luciano Pereyra se ha consolidado como una de las voces más importantes de la música en español. Su carrera lo llevó a recorrer los escenarios más prestigiosos de Argentina, América Latina, Estados Unidos y Europa, logrando una conexión única con el público que trasciende generaciones.

A lo largo de su recorrido artístico, fue distinguido con múltiples Premios Gardel, obtuvo la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y recibió dos nominaciones al Latin Grammy, consolidando un reconocimiento sostenido tanto por la industria como por el público.

Además, ha compartido canciones y escenarios con grandes figuras de la música internacional como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Raphael, Luis Fonsi, Pedro Capó, Nacho y Silvestre Dangond, demostrando su versatilidad artística y su capacidad para fusionar géneros sin perder su identidad.

La gira «Te sigo amando» propone un recorrido emotivo por los grandes clásicos de su repertorio, junto a nuevas canciones que reflejan su presente artístico. El show se apoya en una cuidada producción audiovisual y un formato pensado para potenciar la cercanía con el público, uno de los sellos distintivos de sus presentaciones en vivo.

El regreso de Luciano Pereyra a Corrientes se perfila como una cita obligada para sus seguidores, quienes podrán disfrutar de una noche inolvidable marcada por la emoción, el romanticismo y una de las voces más emblemáticas de la música latina actual.