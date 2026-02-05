Gobierno acompaña a emprendedores locales para que se sumen al ahorro energético

El gobernador Leandro Zdero estuvo en la Cervecería Capataz, un emprendimiento chaqueño con más de 10 años de trayectoria, ubicada en Fotheringham 170 de Resistencia, donde recorrió la planta productiva y destacó el acompañamiento del Gobierno provincial a los empresarios que apuestan a invertir, crecer y generar empleo en la provincia.

En ese marco, el primer mandatario provincial expresó: «Primero, quiero destacar y apoyar a quienes se animan, tienen coraje, deciden emprender y crecer en nuestra provincia. Desde Cervecería Capataz no solo generan un producto chaqueño, sino que siguen creciendo después de más de 10 años de inversión. Hoy, a través de esta posibilidad de financiamiento, pueden seguir desarrollándose, ahorrando energía y optimizando recursos mediante la instalación de paneles solares, lo que les permitirá reducir significativamente el costo energético».

Paneles solares.

Zdero remarcó también que esta política se replica en todo el territorio provincial: «Estamos acompañando a más de 700 empresas desde el año pasado y en lo que va de este año, y alrededor de 45 ya se sumaron al sistema de ahorro energético con energía solar. Esto demuestra que el sector privado es el mayor motor económico de la provincia. No se regala nada, sino que se brindan herramientas de financiamiento que luego se devuelven, permitiendo que optimicen un consumo energético que en este tipo de actividades es muy alto».

Por último, el gobernador valoró el compromiso de los jóvenes empresarios chaqueños y resaltó la identidad local de la marca: «Es cerveza de elaboración chaqueña, con una impronta netamente provincial, y eso también nos llena de orgullo».

Cervecería Capataz.

NOS ENORGULLECE PRODUCIR Y CRECER EN EL CHACO

Por su parte, Federico, uno de los propietarios de la cervecería, manifestó su satisfacción por la visita y el acompañamiento recibido: «Estamos muy contentos de recibir al gobernador y a su equipo para que conozcan nuestra planta productiva. Nos enorgullece producir y crecer en el Chaco. Este crédito nos permite bajar nuestros costos mensuales y, además, sumar nuevos fermentadores que ampliarán nuestra capacidad productiva y nos preparan para la próxima temporada».

Asimismo, destacó que la empresa ya distribuye sus productos en Resistencia, el interior provincial y en otras provincias como Corrientes y Santa Fe, ampliando su alcance regional.

Nahuel Sánchez junto al gobernador Leandro Zdero.

En tanto, Nahuel Sánchez, otro de los propietarios, señaló: «Estamos muy contentos porque creemos que el acompañamiento del Gobierno a los emprendimientos productivos es fundamental. Este financiamiento nos permite seguir creciendo. La instalación de los paneles solares va a reducir el elevado costo energético que tenemos hoy y nos va a permitir reinvertir ese ahorro en más producción y más trabajo».