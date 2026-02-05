Claudia Panzardi destacó los avances en políticas para la niñez y la salud materno infantil

La dirigente Claudia Panzardi resaltó los avances logrados en políticas públicas vinculadas a la protección de las infancias, la salud materno infantil y la inclusión social, y reafirmó su compromiso con un trabajo sostenido y cercano a la comunidad.

“Acompañamos a nuestras infancias con todo lo mejor que podemos”, expresó Panzardi, al subrayar que el esfuerzo colectivo y la dedicación constante permitieron erradicar la mortalidad materno infantil, reducir significativamente la desnutrición, los embarazos adolescentes y el analfabetismo, indicadores que —según remarcó— “no hace muchos años eran una realidad muy dolorosa”.

En ese sentido, destacó la importancia del trabajo articulado y de los equipos que sostienen estas políticas a lo largo del tiempo. “Juntos, con dedicación sostenida, logramos transformar realidades que parecían estructurales”, señaló.

Panzardi remarcó además que el rol del Estado y de quienes ocupan responsabilidades públicas es determinante. “Estoy convencida de que nuestro rol es decisivo en la vida de la gran mayoría de la población, por eso no aflojamos un solo día, dando lo mejor como si fuera el último”, afirmó.

Finalmente, puso en valor el compromiso diario de los equipos de trabajo y reafirmó una visión basada en el cuidado, el amor, la dedicación y el esfuerzo colectivo, pilares que —según expresó— continúan guiando cada una de las acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad.