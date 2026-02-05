Bloqueo de foco contra el dengue en el barrio Reserva Tres

La Municipalidad de Machagai llevó adelante un operativo de bloqueo de foco contra el dengue en distintas manzanas del barrio Reserva Tres, como parte de las acciones de prevención que se realizan de manera articulada con el equipo de “Lucha contra el Dengue”.

El trabajo fue desarrollado en conjunto con el equipo de control de vectores de Nación y contó con el acompañamiento del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Ernesto Saucedo. Durante la jornada se realizaron tareas de fumigación y control ambiental, orientadas a reducir la presencia del mosquito transmisor de la enfermedad.

Desde el Municipio destacaron que la prevención es una herramienta fundamental en la lucha contra el dengue. En ese sentido, además de las acciones sanitarias, se brindó información a los vecinos sobre las medidas necesarias para evitar la proliferación del mosquito, como la eliminación de recipientes con agua estancada y el mantenimiento de patios y espacios comunes.

Las autoridades remarcaron la importancia del compromiso comunitario y señalaron que estos operativos continuarán desarrollándose en distintos barrios de la ciudad, reforzando el trabajo conjunto entre el Estado y la comunidad para proteger la salud pública.