Cote Lai realiza trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües en la zona norte

La Municipalidad de Cote Lai informó que se llevan adelante tareas de limpieza y mantenimiento en el sistema de desagües de la zona norte del pueblo, en un trabajo conjunto con la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco.

Según indicaron desde el municipio, estas acciones tienen como objetivo mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes ante lluvias intensas, una situación que suele generar complicaciones en distintos sectores de la localidad.

Los trabajos forman parte de un operativo de mantenimiento que busca mantener en condiciones los canales y desagües, evitando obstrucciones que puedan provocar anegamientos en días de precipitaciones.

Desde la comuna destacaron que estas intervenciones se realizan como parte de una planificación orientada a ordenar y cuidar los espacios públicos, con impacto directo en la seguridad y el bienestar de los vecinos.

La gestión municipal encabezada por el intendente Anselmo Leli Bordón señaló que se continuará trabajando en distintas zonas del pueblo con tareas de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura urbana.

 

