Resistencia cerrará el acceso vehicular al Parque 2 de Febrero durante los fines de semana

La secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Resistencia, Bárbara Losch, confirmó que a partir de este fin de semana se implementará el cierre del acceso vehicular al Parque 2 de Febrero durante sábados y domingos, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la circulación de peatones dentro del predio.

La medida fue anunciada luego de un fin de semana con una importante concurrencia de vecinos y visitantes tanto en el Parque 2 de Febrero como en la zona costera del Río Negro. Según explicó la funcionaria, las actividades recreativas, deportivas y culturales convocaron a miles de familias que aprovecharon las mejoras climáticas para disfrutar de los espacios verdes de la ciudad.

Entre las propuestas destacadas mencionó el “Salsi Encuentro”, evento que reunió a fanáticos de los perros salchicha y contó con desfiles, emprendedores y puestos de venta vinculados al mundo de las mascotas. También remarcó la utilización de la pista de atletismo, los bicibotes, el sistema gratuito de préstamo de bicicletas y las ferias municipales instaladas cada fin de semana.

En este contexto, Losch señaló que el intenso movimiento dentro del parque motivó la decisión de restringir el ingreso de vehículos particulares. “Las calles internas son angostas y el tránsito de autos junto a bicicletas, triciclos y peatones genera situaciones inseguras”, explicó.

De esta manera, los automóviles deberán permanecer fuera del parque o utilizar los espacios habilitados para estacionamiento, como el playón del Domo del Centenario y el estacionamiento de la cancha de hockey. Solo se permitirá el ingreso para ascenso y descenso de personas embarazadas o con discapacidad.

La funcionaria aclaró además que los feriantes podrán ingresar únicamente para descargar y luego deberán retirar sus vehículos de las calles internas del predio.

Por otro lado, adelantó que la Municipalidad prevé inaugurar el próximo mes el nuevo sector recuperado en la intersección de avenidas Ávalos y Lavalle, donde se realizaron trabajos de puesta en valor del espacio verde, colocación de bancos y nuevos juegos para las familias.

Asimismo, informó que actualmente los baños públicos del parque permanecen cerrados por refacciones, aunque se instalaron baños químicos y se habilitaron sanitarios alternativos en el Centro de Convenciones y en el sector de bicibotes para garantizar el servicio a los visitantes.

Finalmente, Losch indicó que el municipio evaluará el funcionamiento de esta nueva modalidad durante el fin de semana y aseguró que la prioridad es garantizar que las familias puedan disfrutar del parque “de manera segura y ordenada”.