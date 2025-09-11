El Complejo Ecológico de Sáenz Peña se prepara para un fin de semana de kayak y naturaleza

La ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña se prepara para vivir un fin de semana diferente en contacto con la naturaleza y el deporte al aire libre. El Complejo Ecológico Municipal será sede, este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de una propuesta abierta a toda la comunidad: charlas y demostraciones gratuitas de kayak, a cargo del grupo Kayak Chaco, con reconocida experiencia en encuentros nacionales e internacionales.

Un encuentro para aprender y disfrutar del remo

Las actividades se desarrollarán en el Lago Sur del Complejo, en dos momentos clave: sábado por la tarde y domingo por la mañana. Durante ambas jornadas, los instructores compartirán sus conocimientos sobre técnicas de remado, seguridad y prácticas responsables en entornos naturales.

La invitación es totalmente gratuita y para todo público. Los asistentes que cuenten con kayak propio tendrán la oportunidad de participar activamente en las demostraciones, siempre y cuando lleven los elementos de seguridad necesarios.

Lago Sur: hacia una nueva etapa

Además de las charlas y las prácticas en el agua, el evento servirá para evaluar los trabajos de acondicionamiento del Lago Sur, con la mirada puesta en su futura habilitación para deportes acuáticos no contaminantes. De este modo, el Complejo Ecológico da un paso más en su objetivo de ofrecer actividades recreativas que combinen deporte, turismo y preservación del medio ambiente.

Información útil para los visitantes

Quienes deseen participar deberán ingresar por el acceso tradicional del Complejo Ecológico, que permanecerá abierto en su horario habitual, de 7 a 18:30 horas. Con la entrada común, el público podrá permanecer durante todo el día, disfrutando no solo de la experiencia del kayak, sino también del entorno natural que caracteriza a este espacio emblemático de Sáenz Peña.

Deporte, turismo y cuidado ambiental

La propuesta refuerza la vocación del Complejo Ecológico como un espacio que integra educación ambiental, recreación y turismo sostenible. El regreso del grupo Kayak Chaco, con su experiencia y su capacidad de formación, consolida a la ciudad como un punto de encuentro para los amantes de los deportes acuáticos y de la vida al aire libre.

Con esta iniciativa, Sáenz Peña no solo invita a disfrutar de un fin de semana distinto, sino que también apuesta a poner en valor sus recursos naturales, fomentando prácticas deportivas que conviven en armonía con el medio ambiente.