General Vedia celebró el cierre de la primera edición del taller de porcelana fría

Con gran participación y entusiasmo, la Municipalidad de General Vedia culminó con éxito la primera edición del taller gratuito de manualidades con porcelana fría, una propuesta impulsada por la gestión municipal para fomentar la creatividad, el emprendedurismo y la economía local.

El espacio, coordinado por Fátima Centurión, brindó a las participantes la posibilidad de adquirir nuevas habilidades y técnicas artesanales, que podrán aplicar tanto en el ámbito personal como productivo.

Desde el municipio destacaron que estas iniciativas forman parte de las políticas locales orientadas a generar oportunidades de aprendizaje, fortalecer el trabajo independiente y mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

💬 “Este taller fue un punto de partida para muchas mujeres que hoy descubren una nueva forma de emprender y expresarse”, subrayaron desde la organización.

Ante la gran convocatoria, se confirmó el inicio de la segunda edición del taller para el próximo lunes, invitando a todos los interesados a sumarse y continuar potenciando la creatividad en la comunidad vediense.