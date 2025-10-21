El Espinillo habilitó un nuevo tanque comunitario para garantizar el acceso al agua potable

La Municipalidad de El Espinillo puso en funcionamiento un nuevo tanque comunitario de 6.000 litros de capacidad, destinado a proveer agua potable a las familias del barrio originario, que hasta el momento no contaban con este servicio básico.

La iniciativa, concretada con recursos propios del municipio, responde a un pedido directo de los vecinos y forma parte del plan de infraestructura hídrica impulsado por la gestión del intendente Zenón Cuellar, orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes y garantizar el acceso al agua segura en toda la comunidad.

“Es uno de los tantos reservorios que instalaremos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”, expresó el jefe comunal, quien supervisó la puesta en funcionamiento del tanque junto a integrantes de su equipo de trabajo.

Desde el municipio destacaron que la obra fue realizada con mano de obra local y que la instalación permitirá abastecer de agua potable a varias familias que hasta ahora dependían de sistemas alternativos de provisión.

Con esta acción, la gestión municipal reafirma su compromiso con las políticas públicas de inclusión y desarrollo, priorizando el acceso a los servicios esenciales y la equidad territorial.