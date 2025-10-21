Estudiantes de la EEP N°571 visitaron el Municipio de Tres Isletas en el marco de su formación ciudadana

La intendente Lic. Marcela Duarte, junto a la secretaria del Concejo Municipal, Prof. Laura Cervera, recibieron en el edificio municipal a los alumnos de 6° grado “A” de la EEP N°571 “Juan Guido Lasic”, acompañados por su docente Natalia García, quienes realizaron una visita institucional en el marco de sus aprendizajes sobre la división de poderes y los distintos niveles de gobierno.

Durante el encuentro, los estudiantes dialogaron con las autoridades sobre el funcionamiento del municipio y el rol de cada área en la gestión local. La intendente destacó la importancia de fortalecer desde la escuela el conocimiento cívico y el compromiso ciudadano, pilares esenciales para construir una comunidad participativa y democrática.

“Es fundamental que los niños comprendan cómo funciona su gobierno local y el valor que tiene involucrarse en los asuntos públicos”, expresó Duarte, quien agradeció a los estudiantes por la visita y la entrevista que realizaron durante la jornada.

Desde la Municipalidad se valoró la iniciativa educativa, que promueve la formación de ciudadanos responsables, críticos y comprometidos con el futuro de Tres Isletas.

💬 “Nos llena de alegría recibir a los chicos, ver su interés y sus ganas de aprender sobre cómo se construye una ciudad entre todos”, concluyó la jefa comunal.