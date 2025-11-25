General Vedia avanza con trabajos de mejoramiento vial en el paraje San Carlos

582526587_17934803295103998_5159699506778997902_n

El Municipio de General Vedia ejecutó tareas de perfilado y arreglo de calles en el paraje San Carlos, trabajos financiados íntegramente con fondos municipales.

Desde la comuna señalaron que estas intervenciones buscan mejorar la accesibilidad y el entorno de los vecinos y vecinas del lugar. En este marco, destacaron que el intendente Lira continúa desplegando obras de mantenimiento y mejoramiento de caminos en todo el ejido municipal, como parte de un plan de trabajo permanente.

 

