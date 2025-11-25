El Cine del Guido Miranda se prepara para la 3° Muestra Güe Play

Este jueves 27 a las 19.30 llega una nueva edición de la Muestra Güe Play al Cine del Guido Miranda (Colón 164) con una selección imperdible de cortometrajes. La entrada es libre y gratuita.

Se trata de un espacio pensado para encontrarse entre cinéfilos, realizadores y amantes del audiovisual. Una noche para descubrir proyectos creados en el ámbito estudiantil —FADyCC, IUPA— y también desde la escena independiente local.

El público podrá disfrutar de una selección de cortometrajes que celebran el cine, la formación y la creatividad regional. Entre las distintas proyecciones, se realizarán menciones especiales al equipo técnico y con un breve espacio para que cada grupo comparta su proceso creativo. Además, habrá cantina con bebidas y snacks para apoyar al equipo de Güe Play y seguir impulsando sus producciones.

Cortometrajes de la noche

Tanino, cuero y deforestación/ Documental (Dir. Roly Ruiz)

Toda la Luz Mala/ Animación (Dir. Carolina Schaller)

Estamos ganando/ Ficción (Dir. Uriel Guiñez)

Otra noche para el olvido/ Ficción (Dir. Lucas C. Sarrionandia)

Aquello que pudo ser/ Ficción (Dir. Lucas Mambrin)

Contacto/ Animación (Dir. Gianluca Elías)

Retorno/ Ficción (Dir. Ale Bervek- Lucas Mambrin)