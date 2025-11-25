General Pinedo: avanza la reactivación de la obra del IES “Mercedes L. de Parra”

El intendente de General Pinedo, Franco Ciucci, mantuvo una reunión con el ingeniero Juan Carlos Perizzotti, representante de la empresa Mapic S.R.L., con el objetivo de acompañar el relanzamiento de la obra del edificio del Instituto de Educación Superior “Mercedes L. de Parra”, una infraestructura largamente esperada por la comunidad educativa.

Durante el encuentro, el jefe comunal firmó la autorización para la conexión eléctrica necesaria para iniciar los trabajos en el predio, que contempla una superficie de 3.398,96 m² destinada a la formación de futuros profesionales.

Desde el municipio destacaron que esta gestión representa un paso significativo para la continuidad de la obra y reafirma el compromiso de la administración local con el avance de proyectos estratégicos para el desarrollo educativo de la localidad.