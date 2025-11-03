General Vedia avanza con mejoras en la Escuela Secundaria N°178 “San José de Calasanz”

571399388_17932810497103998_4742568744784059159_n

General Vedia. En el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar, el Municipio de General Vedia llevó adelante una serie de trabajos de mantenimiento y mejora en la E.E.S. N°178 “San José de Calasanz”, reafirmando su compromiso con las instituciones educativas de la localidad.

El equipo municipal realizó tareas de poda de árboles por interferencias con los tendidos eléctricos, además de pintura, soldadura, montaje de postes, colocación de reflectores y luminarias LED, y el tendido de cables para mejorar la iluminación y seguridad del establecimiento.

Las acciones se desarrollaron en coordinación con personal de Secheep, a quienes el municipio agradeció por el trabajo conjunto y la colaboración técnica.

Desde la gestión municipal destacaron que estos trabajos forman parte de una política de acompañamiento permanente a las escuelas, orientada a crear entornos más seguros, funcionales y confortables para estudiantes y docentes.

“Con compromiso y acción, seguimos construyendo comunidad entre todos”, expresaron desde el Municipio.

 

Más Noticias

575293165_18417385447118184_300565819284096536_n

Corzuela acompañó el muestreo de Educación Física del Jardín N°263

IMG_1536-420x280

Las Breñas: “El Intendente Omar Machuca ratificó el compromiso con la recategorización del personal municipal”

19607B49-B150-46E3-A68F-D85D5C42F30B-420x280

Sáenz Peña: El Intendente Bruno Cipolini encabezó la renovación integral de la plazoleta “Rayito de Sol”

Te pueden interesar

575293165_18417385447118184_300565819284096536_n

Corzuela acompañó el muestreo de Educación Física del Jardín N°263

571399388_17932810497103998_4742568744784059159_n

General Vedia avanza con mejoras en la Escuela Secundaria N°178 “San José de Calasanz”

IMG_1536-420x280

Las Breñas: “El Intendente Omar Machuca ratificó el compromiso con la recategorización del personal municipal”

19607B49-B150-46E3-A68F-D85D5C42F30B-420x280

Sáenz Peña: El Intendente Bruno Cipolini encabezó la renovación integral de la plazoleta “Rayito de Sol”

tomjnelovic

Tomjnelovic cuestionó al fiscal Bogado por una presunta reunión con Gloria Romero: «Que reconozca que se puede equivocar»