General Vedia avanza con mejoras en la Escuela Secundaria N°178 “San José de Calasanz”

General Vedia. En el marco del plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar, el Municipio de General Vedia llevó adelante una serie de trabajos de mantenimiento y mejora en la E.E.S. N°178 “San José de Calasanz”, reafirmando su compromiso con las instituciones educativas de la localidad.

El equipo municipal realizó tareas de poda de árboles por interferencias con los tendidos eléctricos, además de pintura, soldadura, montaje de postes, colocación de reflectores y luminarias LED, y el tendido de cables para mejorar la iluminación y seguridad del establecimiento.

Las acciones se desarrollaron en coordinación con personal de Secheep, a quienes el municipio agradeció por el trabajo conjunto y la colaboración técnica.

Desde la gestión municipal destacaron que estos trabajos forman parte de una política de acompañamiento permanente a las escuelas, orientada a crear entornos más seguros, funcionales y confortables para estudiantes y docentes.

“Con compromiso y acción, seguimos construyendo comunidad entre todos”, expresaron desde el Municipio.