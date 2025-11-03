Las Breñas: “El Intendente Omar Machuca ratificó el compromiso con la recategorización del personal municipal”

El intendente de Las Breñas, Víctor Omar Machuca, encabezó una reunión con empleados municipales de las áreas administrativas, de maestranza y choferes, en el marco del diálogo permanente que sostiene la gestión con los distintos sectores de trabajo.

Durante el encuentro, el jefe comunal ratificó el compromiso asumido con los sindicatos en reuniones anteriores y confirmó la decisión de avanzar con el proceso de recategorización del personal de planta permanente, una medida que busca reconocer la trayectoria y el esfuerzo de cada agente municipal.

Machuca destacó la importancia del capital humano dentro del municipio y valoró la dedicación diaria de quienes sostienen las tareas esenciales en cada dependencia.

“Nuestro objetivo es acompañar a los trabajadores y garantizar que el reconocimiento llegue a quienes todos los días hacen posible el funcionamiento del municipio”, señaló.

Asimismo, el intendente aseguró que desde su gestión se continuará trabajando para fortalecer las condiciones laborales, promoviendo un ámbito de trabajo más justo y equitativo, donde cada empleado pueda ver reflejado su compromiso en mejoras concretas.

La reunión se enmarca en una política de diálogo y gestión participativa que impulsa la actual administración, reafirmando que el compromiso asumido con los empleados municipales se traduce en hechos concretos.

