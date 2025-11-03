Corzuela acompañó el muestreo de Educación Física del Jardín N°263

Corzuela. La Municipalidad acompañó con entusiasmo el muestreo de Educación Física del Jardín de Infantes N°263, una jornada donde los más pequeños demostraron, junto a sus docentes, los avances en motricidad, coordinación y desarrollo corporal.

Durante el encuentro, cada grupo presentó distintas actividades recreativas, reflejando el trabajo diario que se realiza en el aula y la importancia del juego como herramienta de aprendizaje.

Desde el Municipio destacaron la participación y el acompañamiento de las familias, así como el compromiso del cuerpo docente y directivo, quienes promueven espacios de formación integral y contención para la primera infancia.

“Felicitamos a todos por su dedicación y por fomentar el crecimiento saludable de nuestros niños”, expresaron desde la gestión municipal.

