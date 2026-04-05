General San Martín: se fortalece el sistema de prevención contra el abigeato

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, estuvo en la zona rural del departamento General San Martín con el objetivo de supervisar el funcionamiento del sistema de cámaras rurales, verificar su estado de conservación y evaluar nuevos puntos estratégicos para fortalecer la prevención contra el delito.

El titular de la cartera de Seguridad inspeccionó el cruce de la Ruta 30 camino a Laguna Limpia, en la Estancia “La Sorpresa”, donde se proyecta la futura instalación de un destacamento rural. Además, supervisó las cámaras ubicadas en Colonia Entrerriana, que forman parte del esquema de monitoreo desplegado en territorio.

En ese marco, Matkovich destacó también la importancia de estas herramientas tecnológicas para combatir el delito rural: “Son fundamentales para la prevención, sobre todo del abigeato. Estamos trabajando en territorio, como nos pide el gobernador Leandro Zdero”.

Asimismo, el ministro anticipó que en los próximos días se avanzará con más acciones para reforzar la presencia policial en el interior provincial. “Vamos a estar inaugurando dos destacamentos rurales, uno en Pampa Once y otro en Pampa del Indio, dando respuesta a demandas históricas de las comunidades”, señaló.

Por último, remarcó la decisión del Gobierno provincial de seguir recuperando el control efectivo de las zonas rurales: “La Policía retoma el control del territorio, de donde nunca debió retirarse. Por políticas equivocadas de gestiones anteriores, hoy muchos destacamentos están en ruinas, y eso es lo que venimos a revertir con hechos concretos”.