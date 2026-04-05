For Ever perdió con Los Andes, y no sale del fondo

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En el debut de Pedro Llorens como director técnico, Chaco For Ever cayó este domingo 2 a 0, ante Los Andes, por la fecha 8 de la Primera Nacional, y está cada vez más en el fondo de la tabla de la Zona A.

Los goles del Mil Rayitas fueron convertidos por Mauricio Asenjo, a los 3 minutos de juego, y Camilo Viganoni, a los 33 minutos del segundo tiempo.

En el primer partido con su nuevo entrenador, el Negro no mostró ninguna reacción y mantuvo la dinámica que venía teniendo, más allá del gol tempranero del local, que hizo que el partido fuese cuesta arriba desde el comienzo.

Con este resultado, For Ever sigue con sólo 2 puntos sobre 21 en juego, y está último, en zona de descenso.

En la próxima fecha, el Negro recibirá a All Boys, el domingo 12 de abril, desde las 17.

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