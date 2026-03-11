Ciervo Petiso refuerza controles de seguridad vial en la Ruta 30 ante la falta de señalización

El intendente de Darío Acosta informó que el municipio decidió implementar controles preventivos de tránsito sobre la Ruta Provincial 30, en el tramo que atraviesa la localidad de Ciervo Petiso, ante la demora en la instalación de señalización correspondiente a esa vía provincial.

Según explicó el jefe comunal, desde el inicio de su gestión se realizaron gestiones formales ante la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco para que se coloquen los carteles y dispositivos de señalización necesarios en ese sector. No obstante, indicó que, pese a existir diálogo con el organismo, los trabajos aún no se concretaron.

La preocupación se intensificó con el inicio del ciclo lectivo, ya que vecinos de la localidad manifestaron inquietud por la imprudencia y las altas velocidades con las que circulan algunos vehículos sobre la traza.

Frente a este escenario, el municipio dispuso postas de control y prevención vial en los accesos a la localidad, con personal municipal que trabaja en coordinación con la policía local para ordenar la circulación y concientizar a los conductores.

Acosta señaló que estas medidas se mantendrán mientras continúan las gestiones ante el Gobierno provincial para lograr la instalación de la señalización correspondiente y mejorar las condiciones de seguridad en ese tramo de la ruta.