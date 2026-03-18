Defensores de Vilelas rechazó un aporte de Lotería Chaqueña y pidió mayor equidad en el apoyo al fútbol provincial

Desde la institución señalaron que el monto propuesto apenas alcanza para cubrir un solo viaje del plantel como visitante a Formosa, lo que, según indicaron, resulta claramente insuficiente para afrontar los costos que implica competir en el Torneo Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

En ese sentido, aclararon que no pretenden que el Estado cubra la totalidad de los gastos, pero sí reclaman un acompañamiento «justo y equitativo», similar al que reciben otros clubes de la provincia que participan en competencias nacionales. «No solo se trata de una cuestión deportiva, sino también social y comunitaria», expresaron.

El club también puso el foco en la desigualdad en la distribución de los aportes estatales. Aseguraron que en los últimos dos años no recibieron ni solicitaron ayuda económica, y cuestionaron que el ofrecimiento actual sea «cinco veces menor» en comparación con otros casos.

«Defensores es el equipo más humilde que representa a la provincia y viene de lograr la hazaña deportiva más importante de su historia. Entendemos que la propuesta no está a la altura», remarcaron en el comunicado, donde incluso se preguntaron si la diferencia responde a su origen: «¿Por ser de Vilelas?».

Además, destacaron el rol social de la institución, subrayando que el plantel, cuerpo técnico y médico están integrados mayoritariamente por chaqueños, y que el club funciona como un espacio de desarrollo, contención y generación de oportunidades para la comunidad.

Pese al rechazo, desde Defensores de Vilelas dejaron en claro que valoran cualquier tipo de acompañamiento, aunque insistieron en la necesidad de una mayor presencia del Estado. También convocaron a la comunidad futbolera y a los jugadores de la provincia a acompañar este proceso, que implicará un esfuerzo aún mayor para sostener la participación en el torneo.

Finalmente, el club reafirmó su compromiso de seguir representando al fútbol chaqueño «con dignidad y esfuerzo», apelando al respaldo de su gente para afrontar el desafío deportivo.

La carta lleva la firma de la presidenta de la institución, Amelia Pujol.