Colonia Aborigen: traslado de equipamiento tecnológico a la EEP Nº 778

La Municipalidad de Colonia Aborigen informó que este miércoles se realizó el traslado de equipamiento tecnológico y una cocina industrial desde la localidad de Machagai hacia la Escuela de Educación Primaria Nº 778, ubicada en la zona de La Matanza.

El servicio de flete fue efectuado por el propio intendente Mateo Vucko, pese a tratarse de un día feriado. Desde el municipio aclararon que la colaboración se limitó exclusivamente al traslado de los materiales.

La asistencia forma parte del acompañamiento logístico que la comuna brinda a instituciones educativas de la zona cuando estas requieren apoyo para mejorar sus condiciones de funcionamiento.

