El Ballet Contemporáneo del Chaco presenta “Primera Escena: En tres encuentros” en el Guido Miranda

El sábado 9 de mayo a las 21, el Ballet Contemporáneo del Chaco se presentará en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) con “Primera Escena: En tres encuentros”, una propuesta escénica que invita al público a sumergirse en el universo de la danza contemporánea.

El espectáculo es una producción del Ballet Contemporáneo del Chaco, organismo artístico creado en 2009 y dependiente del Instituto de Cultura del Chaco. Desde su fundación, el elenco se consolidó como un espacio de producción, investigación y creación en danza contemporánea, representando el arte y la identidad cultural de la provincia en escenarios locales, nacionales e internacionales.

A través de sus obras y proyectos, el Ballet promueve el desarrollo de lenguajes escénicos actuales, fortaleciendo el patrimonio cultural chaqueño y proyectándolo hacia nuevos públicos.

Las entradas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro, de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas.