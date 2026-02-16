Makallé vive el Carnaval 2026 con noches de ritmo, brillo y participación comunitaria

La localidad de Makallé atraviesa jornadas cargadas de color, música y alegría en el marco del Carnaval 2026, una celebración que convoca a vecinos y visitantes a compartir una de las fiestas populares más esperadas del año.

Durante la primera noche, el brillo de las comparsas y el ritmo de las murgas marcaron el pulso de la velada. Entre los números destacados se presentó la murga Jasy Berá, junto a agrupaciones como Ritmo Social y otros atractivos que iluminaron la jornada con coreografías, vestuarios y una puesta en escena que conquistó al público.

Desde la Municipalidad resaltaron que el carnaval no solo es un espectáculo artístico, sino también un espacio de encuentro e integración. “El carnaval nos une, nos hace bailar y celebrar juntos”, expresaron desde la organización, invitando a la comunidad a sumarse y ser parte de esta fiesta que año tras año fortalece la identidad local.

Las actividades continuarán en las próximas noches, con nuevas presentaciones y propuestas para seguir disfrutando en comunidad de una celebración que combina tradición, cultura y participación popular.