Gastón Canuto: “Ascender a Primera sería algo increíble en mi carrera”

El arquero de Chaco For Ever, Gastón Canuto, dialogó con Radio Provincia del Chaco (FM 101.5) y repasó su presente futbolístico, su compromiso social y sus sueños dentro del deporte.

En una charla distendida con el periodista Daniel Robledo, Canuto valoró el rendimiento del equipo:

“Estos últimos partidos empatamos los dos, pero el equipo hizo un gran esfuerzo. No se pudo ganar, pero siempre es importante poder sumar, sobre todo de visitante”.

Compromiso con la comunidad

Más allá de su faceta deportiva, Canuto es reconocido por su cercanía con los chicos y su trabajo social.

“Cada vez que tengo un tiempito me acerco a actividades de los chicos, de juegos, o para poder acercar algo. Siempre que puedo es un orgullo poder ayudar, con poco o con mucho”, comentó.

Los niños que practican fútbol lo buscan para fotos y consejos:

“Me piden una foto, un saludo, algún consejo sobre cómo atajar. Uno a veces no dimensiona lo que genera, pero los padres te lo hacen saber”.

Una vida bajo los tres palos

Canuto comenzó a atajar a los seis años y ya suma más de tres décadas como arquero. Hizo inferiores en Newell’s Old Boys de Rosario, donde admiraba a Eduardo “Gringo” Scoponi. Con el tiempo se inspiró en figuras como Justo Villar y hoy destaca a Emiliano “Dibu” Martínez y Franco Armani como referentes.

Sobre su estilo de juego, se definió como un arquero concentrado y comunicador:

“Desde el arco se ve todo el campo. Siempre trato de hablar, de dar indicaciones y de transmitir orden”.

Liderazgo y sueños

Con experiencia y años en el club, Canuto se considera uno de los referentes del plantel:

“Trato de ser un líder para mis compañeros, de ayudarlos y de levantar a quien esté caído. Es normal que pase en los grupos”.

Su gran objetivo es claro:

“Poder ascender a Primera sería algo increíble, muy valioso en mi carrera. Siempre jugué en el ascenso y poder llegar a la máxima categoría sería lo máximo”.

El Nacional B, un torneo parejo

Para Canuto, la Primera Nacional es uno de los campeonatos más competitivos del país:“Tod

os los equipos tienen jugadores de jerarquía, se juega en estadios muy lindos, muchos de Primera División. Cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

Próximo compromiso

Chaco For Ever jugará el sábado a las 17.30 en el estadio Juan Alberto García frente a Estudiantes de Río Cuarto, en un duelo clave de la recta final del torneo.

Con la humildad que lo caracteriza, Gastón Canuto combina su trayectoria deportiva con un fuerte vínculo social, convirtiéndose en un referente no solo para los hinchas de For Ever, sino también para los jóvenes que sueñan con ser futbolistas.