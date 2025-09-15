Juan José Castelli: asistencia con agua potable para vecinos, escuelas y productores rurales

La Municipalidad de Juan José Castelli continúa reforzando su compromiso con la comunidad a través de un programa de asistencia con agua potable, destinado a vecinos, instituciones educativas y productores rurales.

Coordinado por la Secretaría de Producción y Desarrollo Local junto a la Secretaría de Servicios Públicos, el programa busca garantizar el acceso a un recurso vital y paliar necesidades básicas de manera constante, utilizando recursos propios del municipio.

El operativo abarca una amplia zona de influencia, llegando a parajes alejados y demostrando un esfuerzo logístico significativo para asegurar que el agua llegue a quienes más la necesitan. Según informó la secretaria del área, se reciben 210 pedidos mensuales, cifra que refleja la magnitud y la importancia del trabajo que se realiza.

El programa también incluye apoyo a los ladrilleros locales, un sector productivo que requiere grandes cantidades de agua y que, en determinadas épocas del año, enfrenta restricciones en su provisión.

Con esta iniciativa, la municipalidad reafirma su compromiso de sostener la economía regional, asegurando el acceso al agua y respaldando a quienes producen y trabajan por la comunidad.

 

