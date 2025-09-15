Fuerte temporal en Colonia Costa Guaycurú: caída de árboles y postes de luz

Un intenso temporal azotó durante la tarde de este lunes a la Colonia Costa Guaycurú, en jurisdicción de General San Martín, provocando daños materiales pero sin dejar personas heridas.

Según informó el Departamento de Seguridad Rural, el relevamiento en la zona permitió constatar la caída de varios árboles y de un poste del tendido eléctrico, lo que ocasionó el corte del servicio de energía en algunos sectores.

Entre los vecinos relevados, Alex Montiel registró la caída de un árbol y un poste eléctrico, mientras que Alfredo Rajoy e Isidro Leandro Gallego reportaron únicamente la caída de árboles en sus propiedades.

El comisario inspector Eric Saúl Martínez, jefe del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín, indicó que los trabajos de verificación continuarán para determinar el alcance total de los daños. Asimismo, se informó que no hubo víctimas ni heridos, y que se sigue monitoreando la zona para brindar asistencia en caso de ser necesario.

Imagenes Sensibles