García encabezó el 1° Encuentro de Escuelas Técnicas del Centro Chaqueño sobre residuos industriales

En el marco de la Semana de las Escuelas Técnicas, el intendente Juan Manuel García participó de la apertura del Primer Encuentro de Escuelas Técnicas del Centro Chaqueño, una jornada destinada a reflexionar sobre el tratamiento y aprovechamiento de los residuos industriales.

La actividad, realizada en la E.E.T. N° 28 de la ciudad, reunió a directivos, docentes, estudiantes y profesionales especializados en la temática. También contó con el acompañamiento de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos local.

García destacó la iniciativa de la comunidad educativa por impulsar un espacio de formación y debate sobre los residuos generados por la industria —especialmente de los sectores maderero, de la construcción y de aparatos electrónicos— y valoró el aporte que pueden hacer los jóvenes técnicos a la producción local.

“La Escuela Técnica cumple un rol fundamental en la formación de nuestros jóvenes. Su conocimiento puede aportar mucho para que la actividad industrial sea más rentable y sostenible desde el punto de vista ambiental”, señaló el intendente.

El encuentro permitió analizar qué destino se les da actualmente a estos desechos y qué alternativas existen para transformarlos en recursos con valor agregado, promoviendo prácticas más eficientes y amigables con el ambiente.

