Napenay intensifica los trabajos de limpieza y desmalezado y mantenimiento en los accesos principales

La Municipalidad de Napenay avanza con un plan integral de mantenimiento urbano que incluye tareas de limpieza y desmalezado en los accesos principales de la localidad y recambio de luminarias. Las labores son ejecutadas por el personal obrero municipal y forman parte de la estrategia de puesta en valor de los espacios públicos.

Los trabajos comprenden la remoción de malezas, recolección de residuos, despeje de banquinas y acondicionamiento general de los sectores intervenidos, con el objetivo de mejorar la visibilidad y la circulación. Además, buscan reforzar la seguridad vial, prevenir accidentes y favorecer el cuidado del entorno ambiental.

Desde el municipio remarcaron la necesidad de sostener estas acciones de manera continua, especialmente en épocas de mayor crecimiento de la vegetación, para garantizar accesos más limpios, ordenados y agradables tanto para residentes como para quienes visitan la localidad.

Con estas intervenciones, la gestión municipal reafirma su compromiso con el mantenimiento de la infraestructura urbana y la mejora permanente del espacio público.