Avanza en Fontana la construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardio Oncológico

583093213_18329032165243095_240102423004787952_n

La ciudad de Fontana continúa avanzando con una de las obras sanitarias más importantes de la región: el Instituto de Alta Complejidad Cardio Oncológico (IACCO), un centro destinado a la promoción, prevención, atención, investigación y formación en salud.

El complejo, ubicado entre las calles Ceibo, Diagonal Chubut y Sarmiento, avanza en una nueva etapa luego de completarse trabajos clave como el relleno y nivelación del terreno, el cerramiento del predio, la construcción de veredas y desagües, la instalación de luminarias y la conexión a los servicios esenciales de energía eléctrica, agua y cloacas.

Actualmente, las tareas se centran en la construcción del obrador, que contará con un salón informativo y una maqueta del proyecto. En paralelo, se inician los trabajos para la ejecución de los cimientos del edificio, que alcanzará casi 30 mil metros cuadrados distribuidos en distintas plantas y niveles.

El IACCO se proyecta como un hito en materia de infraestructura sanitaria para el nordeste argentino, al posicionarse como un centro de referencia regional en alta complejidad cardíaca y oncológica, con fuerte impacto en la formación profesional y en el desarrollo de investigaciones médicas.

Desde el municipio destacan que la obra representa un paso decisivo en la consolidación de una Fontana que crece y se moderniza, incorporando infraestructura estratégica con beneficios directos para toda la provincia y la región.

 

