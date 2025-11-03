Gancedo celebró el Mes de la Educación Especial con una jornada de inclusión y alegría

574029269_1234917758672095_4858761829428867544_n

Gancedo. En el marco del Mes de la Educación Especial, el Municipio de Gancedo, a través del Área de Acción Social, organizó una jornada recreativa en la heladería local destinada a niños y niñas con capacidades diferentes, junto al equipo interdisciplinario del CIC y las maestras del CDI.

Durante el encuentro, los chicos compartieron una merienda inclusiva con jugos, sándwiches, helados, opciones sin gluten y regalos, en un ambiente colmado de diversión, afecto y contención.

Desde la gestión municipal, encabezada por la intendenta Adriana Stacchiotti, se destacó la importancia de seguir promoviendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad, fortaleciendo los lazos entre la comunidad educativa y las familias.

“Celebrar la educación especial es reconocer las capacidades, los talentos y la alegría de nuestros niños y niñas”, expresaron desde el municipio.

La jornada dejó un mensaje claro: la inclusión se construye día a día, con amor, empatía y compromiso comunitario.

 

Más Noticias

572168853_122241580544245376_3660766197272310123_n

Cote Lai celebró el Día del Adulto Mayor con una jornada de alegría y reconocimiento

575293165_18417385447118184_300565819284096536_n

Corzuela acompañó el muestreo de Educación Física del Jardín N°263

571399388_17932810497103998_4742568744784059159_n

General Vedia avanza con mejoras en la Escuela Secundaria N°178 “San José de Calasanz”

Te pueden interesar

576476831_4194948614102246_8907562893773644397_n

Éxito en la 4° Edición de la Copa Unidense 2025: deporte, integración y juventud

574029269_1234917758672095_4858761829428867544_n

Gancedo celebró el Mes de la Educación Especial con una jornada de inclusión y alegría

572168853_122241580544245376_3660766197272310123_n

Cote Lai celebró el Día del Adulto Mayor con una jornada de alegría y reconocimiento

649239w850h634c.jpg

Rafael González y su pedido para el PJ: «Dejar de chupar medias y hacer política»

649238w850h566c.jpg

Milei reunió a su Gabinete renovado y trazó la agenda para la nueva etapa de gestión