Gancedo celebró el Mes de la Educación Especial con una jornada de inclusión y alegría

Gancedo. En el marco del Mes de la Educación Especial, el Municipio de Gancedo, a través del Área de Acción Social, organizó una jornada recreativa en la heladería local destinada a niños y niñas con capacidades diferentes, junto al equipo interdisciplinario del CIC y las maestras del CDI.

Durante el encuentro, los chicos compartieron una merienda inclusiva con jugos, sándwiches, helados, opciones sin gluten y regalos, en un ambiente colmado de diversión, afecto y contención.

Desde la gestión municipal, encabezada por la intendenta Adriana Stacchiotti, se destacó la importancia de seguir promoviendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad, fortaleciendo los lazos entre la comunidad educativa y las familias.

“Celebrar la educación especial es reconocer las capacidades, los talentos y la alegría de nuestros niños y niñas”, expresaron desde el municipio.

La jornada dejó un mensaje claro: la inclusión se construye día a día, con amor, empatía y compromiso comunitario.