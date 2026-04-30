Colonia Popular impulsa la producción local con entrega de semillas y fortalecimiento de la huerta municipal

La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante una jornada destinada a fortalecer la producción local, con la entrega de semillas que serán distribuidas entre productores y familias de la localidad.

La actividad se realizó el martes 28 y contó con la participación de representantes del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, quienes acompañaron además un recorrido por la huerta municipal para evaluar su estado actual.

Desde el municipio informaron que en ese espacio se avanzará próximamente con trabajos de cerramiento y la implementación de prácticas de compostaje, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y potenciar su capacidad productiva.

Durante la jornada estuvieron presentes la presidenta del Concejo, Estela Medina, el secretario de Gobierno, José “Pucho” Cabrera, junto a la ingeniera Luciana Gauna y el agrónomo Luis Barrios, en representación del área de Producción y Fiscalización Agrícola.

La iniciativa forma parte de una política orientada a acompañar a los productores locales y promover la producción comunitaria, fomentando prácticas sustentables y el desarrollo de la economía regional.