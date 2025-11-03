Cote Lai celebró el Día del Adulto Mayor con una jornada de alegría y reconocimiento

En el marco del Día del Adulto Mayor, la Municipalidad de Cote Lai organizó una emotiva celebración dedicada a los adultos mayores de la comunidad, con una jornada colmada de baile, risas y momentos de emoción.

El encuentro contó con la presencia de la subsecretaria de Desarrollo Humano, Viviana García, equipos de las diferentes secretarías municipales y vecinos que se sumaron para compartir una tarde de integración y afecto.

Desde la gestión del intendente Anselmo “Leli” Bordón, se destacó el compromiso de continuar impulsando políticas que fortalezcan el bienestar y la inclusión de las personas mayores, reconociendo su trayectoria, experiencias y aporte a la comunidad.

“Cada historia de vida merece ser celebrada”, señalaron desde el municipio, que agradeció el acompañamiento de todos los que colaboraron para hacer posible la actividad.

La jornada se desarrolló en un clima de solidaridad, respeto y alegría, reafirmando el valor de los adultos mayores como pilares fundamentales de la sociedad.

 

