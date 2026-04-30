Tres Isletas avanza con un proyecto de iluminación solar en el acceso y zona rural

La Municipalidad de Tres Isletas anunció una nueva obra de iluminación que se llevará adelante en conjunto con la empresa TotalEnergies, en un tramo que conecta el acceso a la ciudad con la EEP N° 732 del paraje El 50.

La iniciativa surge a partir de un pedido de larga data por parte de los vecinos de la zona y contempla la instalación de artefactos solares, lo que permitirá mejorar la visibilidad y la seguridad en ese sector, especialmente durante la noche.

Según informaron desde el municipio, la empresa aportará los materiales necesarios para la obra, mientras que la comuna se encargará de la mano de obra para su ejecución.

Durante una recorrida realizada en el lugar, autoridades municipales y representantes de la firma destacaron la importancia del trabajo articulado entre el sector público y privado para concretar este tipo de proyectos.

La obra beneficiará a familias de la zona rural y a la comunidad educativa de la institución, mejorando las condiciones de acceso y transitabilidad.

Desde la gestión municipal subrayaron que este tipo de intervenciones buscan dar respuesta a demandas históricas y seguir fortaleciendo la infraestructura local.