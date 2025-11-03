Éxito en la 4° Edición de la Copa Unidense 2025: deporte, integración y juventud

Con gran convocatoria y espíritu deportivo, se desarrolló la 4° edición de la Copa Unidense 2025, un torneo de vóley Sub 14 y Sub 16 que reunió a delegaciones de Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Santa Fe, además de equipos locales que representaron con orgullo a sus comunidades.

El certamen se llevó a cabo de manera conjunta en Colonias Unidas y Las Garcitas, consolidándose como uno de los eventos deportivos juveniles más importantes del Nordeste.

Desde la Municipalidad de Las Garcitas, a través del área de Deportes a cargo de la profesora Celeste Zalazar, se dispuso toda la logística necesaria para recibir a los equipos visitantes y garantizar el éxito de la competencia.

Asimismo, se destacó el trabajo coordinado con la intendente Alicia Leiva, el área de Deportes de Colonias Unidas, encabezada por los profesores Braian Lencinas y Herrera, y todos los equipos técnicos y voluntarios que colaboraron en la organización.

El torneo se desarrolló en modernas instalaciones deportivas, entre ellas el microestadio y las canchas de vóley locales, resultado de una fuerte inversión en infraestructura que permite seguir promoviendo el deporte como herramienta de inclusión y desarrollo juvenil.

“Cuando brindamos espacios para el deporte, también apostamos a una juventud sana, lejos de los vicios y de la calle, fomentando valores, esfuerzo y compañerismo”, expresaron desde el municipio.

La Copa Unidense 2025 dejó una marca positiva en toda la región, fortaleciendo la integración entre localidades y reafirmando el compromiso con el deporte, la unión y el futuro de los jóvenes.