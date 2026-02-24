Gancedo celebra sus 114 años con inauguraciones, equipamiento y actividades culturales

La intendenta de Gancedo, Adriana Stacchiotti, brindó detalles sobre las actividades previstas en el marco del 114° aniversario de la localidad, que se celebra este viernes con una agenda que incluye inauguraciones de obras, entrega de equipamiento y propuestas culturales para la comunidad.

En ese contexto, la jefa comunal adelantó que a las 20 horas se realizará la inauguración de la ampliación de la comisaría local, que contará con dos nuevas celdas destinadas a contraventores y al sector femenino. Además, durante la jornada se hará entrega de un motovehículo por parte del Ministerio de Seguridad provincial.

Posteriormente, el municipio habilitará 30 nuevas cuadras de alumbrado público ejecutadas con fondos propios, con sus respectivas columnas e instalación completa. El encendido de estas luminarias formará parte de las actividades oficiales antes del acto protocolar que tendrá lugar en el anfiteatro municipal.

Stacchiotti destacó que el inicio de este año estuvo marcado por la recuperación tras un período prolongado de sequía que afectó tanto a productores como a la prestación de servicios básicos. En ese sentido, señaló que durante los últimos tres años el municipio debió garantizar el abastecimiento de agua potable mediante perforaciones, llegando a operar entre seis y siete sistemas para cubrir la demanda de la comunidad.

Asimismo, indicó que la mejora en las condiciones climáticas permitió normalizar el suministro de agua y reactivar la actividad productiva en la zona rural, lo que se refleja en un mayor movimiento económico local.

En materia de servicios públicos, la intendenta informó sobre la incorporación de nuevo equipamiento adquirido por la comuna, entre ellos un camión destinado al área de parquizado, una mini excavadora, herramientas de mantenimiento urbano y un colectivo recuperado tras su compra en una subasta realizada por el gobierno provincial. Este último será destinado al traslado de instituciones locales.

En paralelo, destacó el crecimiento del turismo en el Parque del Meteorito Campo del Cielo, donde —según afirmó— se registra una mayor afluencia de visitantes, producto del trabajo conjunto con el área de turismo provincial.

Los festejos por el aniversario incluirán presentaciones de escuelas de danza, números musicales de artistas locales y el cierre con un baile popular abierto a toda la comunidad.